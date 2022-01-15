Под Киевом отбойник разорвал BMW с пятью парнями (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: DTP.kiev.ua
В ночь на 15 января в Киеве на Большой Окружной дороге произошло смертельное ДТП.
Водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении Минского шоссе, на закруглении дороги из-за гололеда не справился с управлением и врезался в отбойник, который пронзил машину и покалечил людей на переднем сидении.
В момент аварии в автомобиле находилось пять человек. Водитель (1997 г. р.) погиб на месте, железная лента отбойника его буквально разорвала.
Пассажиру на переднем сидении оторвало ногу и руку, он госпитализирован, его состояние оценивается как очень тяжелое.
Чудом не пострадали парни, которые сидели на заднем сидении автомобиля. Одного пришлось госпитализировать с переломом ключицы, а двое других не пострадали. Один из них рассказал детали жуткого ДТП.
Напомним, что в Киеве ураганный ветер повалил огромное дерево, которое раздавило в автомобиле мужчину и женщину.
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