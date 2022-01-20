Известная украинская группа распалась [ Редактировать ]
Участники группы "Тартак" официально сообщили о распаде коллектива. И заинтриговали анонсом совершенно нового проекта.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице группы на Facebook.
"Мы, музыканты "Тартака", сегодня официально завершаем работу в составе группы. Благодарим всех, кто поддерживал наши старания удержать на ходу эту легендарную машину, но слишком много препятствий мы встретили на пути", - сказано в сообщении.
Музыканты рассказали, что для поклонников у них есть и хорошая новость.
"За почти два года существования "Тартака" в обновленном составе нам удалось создать между собой настоящую коллективную синергию и это дало вдохновения двигаться дальше", - отметили артисты.
Они добавили, что совсем скоро в свет выйдет новый проект, над которым они сейчас работают и уже готовится премьера первой, дебютной работы.
Украинская группа "Тартак" была основана в 1996 году в Луцке Александром Положинским и Василием Зинкевичем-младшим. Они победили на фестивале "Червона рута" с первыми хитами.
В 1997 году к коллективу добавился клавишник Андрей Благун и гитарист Андрей "Муха" Самойло.
В 1999 году в группу пришел диджей Валентин Матиюк и коллектив снова стал очень популярным.
В феврале 2020 года бессменный лидер команды Александр Положинский сообщил о своем уходе. Его заменил Сергей Стоянов.
Как ранее сообщали, известный украинский поп-дуэт "НеАнгелы" неожиданно для всех объявил о прекращении существования. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказала солистка коллектива Слава Каминская.
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