На территории Украины за минувшие сутки сделали 70 678 прививок от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, первую дозу получили 21 367 человек, вторую дозу - 29 487 человек, дополнительную дозу получили 596 человек, бустерную - 19 228 человек.

Отмечается, что с начала кампании по вакцинации от COVID-19 в стране иммунизировали 15 520 587 человек. Из них первую дозу получили 15 520 585 человек, две дозы - 14 869 937 человек, дополнительную дозу - 22 159 человек, бустерную - 512 531 человек.

Читайте также, глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, сколько платят медикам за COVID-вакцинацию. Вакцинация входит как отдельная составляющая в программу медицинских гарантий 2022 года, помимо вакцинации в услугу входит фиксирование факта прививки в электронной медицинской карточке пациента.

Кроме того, с 7 февраля стартовали выплаты 1 тысячи гривен гражданам Украины от 14 лет, имеющим "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия". "ПриватБанк" начал оформление специальных цифровых карт еПоддержка.

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