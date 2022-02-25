Украинский МиГ-29 сбил российский Су-35 (видео) [ Редактировать ]
МиГ-29 Воздушных Сил ВС Украины сбил Су-35 российских оккупантов. Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ. Где именно был сбит вражеский самолет не сообщается.
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В Киевской области между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолет ВСУ. На борту находились 14 человек. После падения машина вспыхнула, погибли 5 человек
Зокрема, наголошують, що вжили термінових заходів через ризики авіаційної безпеки - спираючись на термінове повідомлення Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ.
За попередньою інформацією, що надійшла від керівництва ООС, українські Збройні сили збили п'ять російських літаків та один гелікоптер.
Украинский военнослужащий погиб в зоне конфликта на Донбассе, еще один получил ранение и доставлен в госпиталь. Пятеро бойков получили боевые травмы. Об этом сообщил штаб ООС
На сьогодні Збройні сили України перебувають у повній бойовій готовності. Українські військовослужбовці готові до будь-якого сценарію розвитку родій, і паніки на фронті немає. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр