Война в Украине: данные на утро 27 февраля [ Редактировать ]
Российский оккупант снизил темпы наступления, но все еще продолжает попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
- Колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы продвижения в глубь территории Украины. Войска противника, лишенные своевременного пополнения запасов топлива и боеприпасов, останавливаются.
- Личный состав оккупационных войск, подавляющее большинство которых молодые срочники, истощен предыдущими военными учениями и имеет низкое морально-психологическое состояние. По имеющейся информации, имеют место факты дезертирства, отказа военнослужащих ВС РФ от участия в боевых действиях против Украины и сдачи в плен.
- Основной тактикой действий оккупантов остается движение и захват небольших городов, сел и автомобильных путей сообщения. Благодаря мощному сопротивлению гражданского населения, подразделений Вооруженных Сил Украины, национальной гвардии и национальной полиции, попытки взятия под контроль крупных городов успеха не имели.
- Основная цель противника состоит в блокировании столицы нашей Родины, города Киева, остается невыполненной.
- Российские оккупанты переходят к активному применению диверсионно-разведывательных групп, которые уничтожают объекты гражданской инфраструктуры и убивают мирное население крупных городов.
- Пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, российский агрессор нанес поражение по нефтебазе в Василькове и разрушил газопровод в Харькове. Оккупанты продолжают коварно наносить поражение многоэтажным жилым домам.
- С целью устрашения местного населения используют воинские части и подразделения, укомплектованные, преимущественно, лицами кавказского облика, с плохим знанием русского языка, применяют адресную рассылку угрожающих и панических сообщений.
- В течение суток российские оккупанты били по Киеву и другим городам баллистическими и крылатыми ракетами и применяли авиацию с территории ВТО АР Крым и Республики Беларусь.
- В Мозырьском районе Беларуси захватчики сформировали ударную группу российских боевых вертолетов для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры городов и по нашим войскам.
- Не допущено использование украинской железнодорожной инфраструктуры путем разрушения железнодорожных путей сообщения со страной агрессором.
- Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию, удерживает занятые позиции вдоль линии разграничения. Противник успеха нет ни в одном из направлений.
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