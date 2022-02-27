Россияне потеряли приблизительно 4300 военнослужащих за трое предыдущих суток (24,25,26) захватнической войны Российской Федерации в Украине. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Потери российской армии:

самолеты 27;

вертолеты 26;

танки 146;

боевые бронированные машины 706;

пушек 49;

ЗРК "БУК" 1;

"Град" 4;

Автомобильная техника 30;

цистерны 60;

БПЛА ОТР 2;

корабли/катера 2

личный состав ориентировочно 4300 (уточняется).

Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.

Кроме того, информацию Минобороны получает только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.