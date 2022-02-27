Война в Украине: россияне потеряли убитыми около 4300 военных [ Редактировать ]
Россияне потеряли приблизительно 4300 военнослужащих за трое предыдущих суток (24,25,26) захватнической войны Российской Федерации в Украине. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Потери российской армии:
- самолеты 27;
- вертолеты 26;
- танки 146;
- боевые бронированные машины 706;
- пушек 49;
- ЗРК "БУК" 1;
- "Град" 4;
- Автомобильная техника 30;
- цистерны 60;
- БПЛА ОТР 2;
- корабли/катера 2
- личный состав ориентировочно 4300 (уточняется).
Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.
Кроме того, информацию Минобороны получает только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.
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