Война в Украине: данные на утро 28 февраля [ Редактировать ]
Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины. Об этом сообщает Генштаб Украины в сводке на 6:00.
Во время воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны.
В нарушение норм Международного гуманитарного права кафиры коварно нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов.
Вместе с тем, все попытки российских захватчиков по достижению цели военной операции потерпели неудачу.
Удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах, заставляя врага отказываться от наступления. По состоянию на сегодняшний день артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более 5 колонн вражеской техники и живой силы противника.
Противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения. Враг понял, что пропаганда и реальность разнятся. Оккупанты нас боятся. Защитники Украины продолжают удерживать стойкую оборону.
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