Зведення щодо російського вторгнення станом на ранок [ Редактировать ]
Зведення щодо російського вторгнення станом на ранок:
- Житомирщина: цілу ніч сирени. Загалом ситуація контрольована.
- Кіровоградщина: ніч пройшла відносно спокійно.
- Волинь: тихо. Повітряних тривог не було.
- Херсон: у місті ніч була тиха. У Каховці гради сильні!
- Запорізька область: Бердянськ окуповано.
- Ворожа техніка спостерігається в різних громадах. В Бердянську під час операції з захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбито, іншого поранено. Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами.
- Рівне: Сьогодні вперше з початку війни в місті не було вранці повітряної тривоги.
- Вінниця: відносно спокійно.
- Хмельницький: Спокійно. Але була повітряна тривога. Область прийняла 20 тисяч людей, в тому числі які слідували транзитом.
- Черкаси: останній відбій повітряної тривоги був о 3 ранку. Відтоді — спокійно. На ранок в Черкасах — повітряна тривога.
- Полтава — відносно тихо.
- У Чернівцях вночі вперше була повітряна тривога.
- Луганщина. Ніч відносно спокійно. На ранок — дванадцять одиниць техніки, з них 4 танки рушили у бік Сватового. Повітряна тривога.
- Донеччина. Тяжкі бої за Маріуполь і Волноваху.
- Тернопіль: спокійно.
- Одеса: ніч в місті — відносно спокійно. Ситуація в області під контролем ЗСУ.
- Івано-Франківськ: ситуація спокійна.
- Миколаївщина: кілька разів в ночі тривога, загалом — ситуація стабільна.
- Дніпро: відносно тихо, ситуація контрольована.
- Харківщина: Всю ніч відбивали наступ, знищували колони вже на підходах до позицій ще до того, як вони змогли завдати артилерійських обстрілів міста. Місто під контролем.
- Київщина: Повітряні тривоги. Гаряче було під Ірпенем, на вишгордоському напрямі, обстріли. Ситуація контрольована ЗСУ.
- Львівщина: ситуація спокійна.
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