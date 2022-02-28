В Запорожской области продлили комендантский час [ Редактировать ]
С понедельника, 28 февраля, Запорожской области приняли решение продлить действие комендантского часа. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА в Facebook.
В Запорожье с сегодняшнего дня она действует с 19.00 до 06.00.
При этом он добавил, что в этот промежуток времени запрещено перемещаться по улицам города и вообще покидать дома.
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