Россияне продолжают наступление на Чернигов, Киев, Николаев и Мариуполь - Генштаб [ Редактировать ]
Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации с применением высокоточного оружия дальнего действия. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 11:00.
- За предыдущие сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных ударов (до 30 ракет) и 4 авиационных удара преимущественно с воздушного пространства Республики Беларусь.
- С начала открытой агрессии противник применил около 180 крылатых и оперативно-тактических ракет "Искандер".
- Воздушно-космические силы ВС РФ находятся на дежурстве в воздушном пространстве Республики Беларусь. Для перевозки личного состава и грузов используется аэродромная сеть Республики Беларусь. Существует высокая вероятность применения вооруженных сил РБ.
- На Полесье противник понес ощутимые потери и пытается пополнить их за счет воздушно-десантных войск ВС РФ.
- На Северском направлении он завершил перегруппировку и пытается продолжить наступление на направлении Чернигов-Киев. Три БТГр в районах Хомутовка, Глухов, Бутурин остановлены.
- Мотострелковое подразделение 14 Армейского корпуса Северного флота на рубеже Скмы-Ахтырка-Полтава понесло значительные потери и потеряло наступательный потенциал.
- На Слобожанском направлении противник остановлен.
- В Донецком операционном районе противник силами 1 и 2 АК при артиллерийской поддержке ВС РФ пытается вести наступательные действия. Цель захватчика выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута.
- На Таврическом направлении противник после перегруппировки пытается организовать наступление на Николаев и не оставляет попыток высадки морского десанта в районе Мариуполя. Вооруженные Силы ведут оборону рубежей.
- Несмотря на значительные потери и снижение темпов наступления в отдельных направлениях, враг не отказывается от своей основной цели - получение контроля над Киевом. Силами обороны столицы приняты меры по противодействию врагу.
- Группировка разнородных сил ВМС продолжает ведение боевых действий в юго-западной части акватории Черного моря. Осуществляет оборону пунктов базирования и портов Одесса, Южный, Очаков, Черноморск по морскому направлению.
- Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет прикрытие с воздуха частей и подразделений оперативных группировок войск по всей территории Украины.
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