Президент Украины Владимир Зеленский в режиме видеосвязи выступил на заседании Европарламента. Там сегодня рассматривают заявку Украины на членство в Евросоюзе.

Глава государства рассказал Европарламенту о ходе войны в Украине. Зеленский отметил, что украинцы защищают свою землю ценой собственной жизни.

Зеленский заявил, что Украине сейчас удалось объединить Европу. Однако глава государства выразил сожаление по поводу того, что случилось это столь высокой ценой.

"Такая высокая цена, очень высокая цена – тысячи погибших людей. Две революции, одна война и 5 дней полномасштабного вторжения Российской Федерации", – подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что за свое желание быть равными, быть членом Евросоюза, Украина платит цену в виде человеческих жизней.

Также президент отметил, что сейчас Европа не только говорит, что Украина победит в войне, но видит это.

Владимир Зеленский рассказал Европарламенту о наглом и циничном обстреле Харькова, на который захватчики выпустили две крылатые ракеты в крупнейшую площадь Украины – площадь Свободы.

"Площадь свободы – и это самая большая площадь Европы, это правда. Представьте себе: с утра две крылатые ракеты в площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такая цена свободы", - сказал президент.

После своей речи, президент Украины стали аплодировать стоя.