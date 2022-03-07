Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя и Николаева. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 12:00.

По Киеву:

На Полесском направлении российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на окружении Киева. На основных направлениях отмечается сосредоточение в районе Гостомеля до 2 БТГр; в районе Бучи - до 3 БТГр, усиленных танковыми подразделениями; в районе Бородянки -до 2 БТГр; в районе Ситняки - до 2 БТГр.

Продолжается подготовка к наступлению на Вышгород. Также врагом осуществляется подготовка к возобновлению наступления в направлениях: на н.п. Гостомель, Ирпень, Стоянка.

По Чернигову и Сумам:

Оккупанты предпринимают попытки установить контроль над Черниговом и сосредоточивают подразделения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа возле его южных окраин. Пытаются провести подготовку к наступлению на Сумы.

По Днепру:

На Слобожанском направлении противник силами подразделений танковой армии, двух общевойсковых армий и армейского корпуса пытается продолжить наступление в направлении Днепра.

Основные усилия сосредоточены на направлениях Канева, Днепра и Северодонецка. Осуществляет перегруппировку для продолжения наступления на определенных направлениях для взятия под контроль Каневской ГЭС.

По Запорожью:

Противник производит перегруппировку войск для дальнейшего наступления на город Запорожье. Срочно восстанавливает взлетно-посадочную полосу на аэродроме Мелитополь.

По Херсону:

На Таврическом направлении захватчик силами до 17 БТГр удерживает рубежи в Херсонской области. Основные усилия сосредоточены на направлениях: Николаев - до 2 БТГр, Вознесенск - до 2 БТГр, Белгород-Днестровский -до БТГр, Запорожье - до 4 БТГр; Мариуполь - до 3 БТГр.

По Донбассу:

Продолжаются попытки на выход к админграницам Луганской и Донецкой области. На Донецком направлении противник силами до 7 БТГр продолжает наступательные действия по направлениям городов Днепр и Запорожье, с целью выхода на административные границы Донецкой области. Несмотря на большие потери, продвигается в направлении Волновахи.

Оккупанты предпринимали неоднократные попытки прорвать оборону в районе Старомлиновки, а также захватить Зачативку, однако понесли значительные потери и отошли в район Любимовки. Одновременно враг пытается прорвать оборону города в районах Мариуполя, Старого Крыма.