Байден запретил американцам инвестиции и торговлю с "ЛДНР"

Президент США Джо Байден в ближайшее время подпишет указ о запрете для американцев новых инвестиций в самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", а также на финансирование "республик" и на торговлю с ними. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки