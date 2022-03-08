Байден рассказал, что помешает военному сектору России [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Во вторник, 8 марта, президент США Джо Байден заявил о целях страны, которые она преследует путем ограничивания доступа россиян к высоким технологиям.
Мы ограничиваем доступ россиян к высоким технологиям, что помешает военному сектору России на много лет вперед.
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