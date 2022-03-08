"Мы не сдадимся, мы пойдем до конца": Зеленский обратился к парламенту Великобритании [ Редактировать ]
Во вторник, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Великобритании.
Мы не сдадимся и не проиграем, мы пойдем до конца - будем бороться на морях, биться в воздухе. Защищать нашу землю, какой бы ни была цена. Мы будем биться в лесах, полях, городах и селах, на побережьях и холмах, на терриконах, на берегу Кальмиуса и Днепра - и не сдадимся.
Владимир Зеленский благодарит Британию и "всю цивилизацию больших стран" за поддержку, "и я отдельно благодарен тебе, Борис, мой друг".
Также Зеленский попросил признать Россию государством-террористом и "найти способ сделать украинское небо безопасным".
К этому обязывает величие вашего государства и вашего народа.
Отметим, что в зале многие с трудом сдерживали слезы.
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