Во вторник, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Великобритании.

Мы не сдадимся и не проиграем, мы пойдем до конца - будем бороться на морях, биться в воздухе. Защищать нашу землю, какой бы ни была цена. Мы будем биться в лесах, полях, городах и селах, на побережьях и холмах, на терриконах, на берегу Кальмиуса и Днепра - и не сдадимся.

Владимир Зеленский благодарит Британию и "всю цивилизацию больших стран" за поддержку, "и я отдельно благодарен тебе, Борис, мой друг".

Также Зеленский попросил признать Россию государством-террористом и "найти способ сделать украинское небо безопасным".

К этому обязывает величие вашего государства и вашего народа.

Отметим, что в зале многие с трудом сдерживали слезы.