Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в отношении стран, которые не поддерживают вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью для немецкого издания Bild.

"Правительства, которые не поддерживают наше членство в ЕС, указывают на реформы, которые еще должны состояться. Они не видят в нас равных. У меня еще много вопросов без ответов", - сказал Зеленский.

Какие страны не поддерживают членство Украины в ЕС

Недавно несколько стран Европейского Союза выступили против того, чтобы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Против такой инициативы выступили Германия и Нидерланды.