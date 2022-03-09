Зеленский высказался о странах, которые не поддерживают членство Украины в ЕС [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в отношении стран, которые не поддерживают вступления Украины в Европейский Союз.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью для немецкого издания Bild.
"Правительства, которые не поддерживают наше членство в ЕС, указывают на реформы, которые еще должны состояться. Они не видят в нас равных. У меня еще много вопросов без ответов", - сказал Зеленский.
Какие страны не поддерживают членство Украины в ЕС
Недавно несколько стран Европейского Союза выступили против того, чтобы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Против такой инициативы выступили Германия и Нидерланды.
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