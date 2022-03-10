Защитники Мариуполя продолжают держать оборону. Украинские морпехи 9 марта уничтожили 4 танка и 1 БМП. Об этом сообщает МВД Украины в Facеbook.

Кроме того, гвардейцы полка "Азов" уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники. В том числе уничтожили командно-штабную машину.

Вражеской пехоты уже никто не считает. Люди верят в защитников: многие не хотят уезжать, а большинству и никуда. Некоторым важно сохранить дом, даже если он стал руиной. Все понимают, что нужно действовать вместе и слаженно.

Отмечается, что полицейские продолжают усиленно патрулировать город.