Украинские морпехи уничтожили вражеские танки и БМП в Мариуполе [ Редактировать ]
Защитники Мариуполя продолжают держать оборону. Украинские морпехи 9 марта уничтожили 4 танка и 1 БМП. Об этом сообщает МВД Украины в Facеbook.
Кроме того, гвардейцы полка "Азов" уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники. В том числе уничтожили командно-штабную машину.
Вражеской пехоты уже никто не считает. Люди верят в защитников: многие не хотят уезжать, а большинству и никуда. Некоторым важно сохранить дом, даже если он стал руиной. Все понимают, что нужно действовать вместе и слаженно.
Отмечается, что полицейские продолжают усиленно патрулировать город.
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