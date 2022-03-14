Из Мариуполя, оккупированного российскими войсками, где несколько раз враги срывали эвакуацию мирного населения, к 13 часам 14 марта наконец-то удалось выехать 160 частным автомобилям.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Сообщается, что мариупольцы следуют по установленному ранее маршруту, так называемому "зеленому коридору": Мариуполь (выезд в сторону с. Мелекино - с. Портовское - пгт. Мангуш-Бердянск - Токмак - Запорожье).



Отмечается, что из оккупированного города выехало более 160 частных автомобилей с людьми внутри, они уже проехали в Бердянск и продолжают двигаться в направлении Запорожья.

Также есть подтверждение того, что в настоящее время по установленному гуманитарному коридору соблюдается режим тишины.

Мариупольцев ждут в Запорожье для оказания первой помощи, размещения и помощи для дальнейшего пребывания.

Адрес конечной остановки: Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка).

Все желающие смогут двигаться дальше на запад страны.