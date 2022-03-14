Из Мариуполя началась эвакуация населения: первые подробности [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Из Мариуполя, оккупированного российскими войсками, где несколько раз враги срывали эвакуацию мирного населения, к 13 часам 14 марта наконец-то удалось выехать 160 частным автомобилям.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Сообщается, что мариупольцы следуют по установленному ранее маршруту, так называемому "зеленому коридору": Мариуполь (выезд в сторону с. Мелекино - с. Портовское - пгт. Мангуш-Бердянск - Токмак - Запорожье).
Отмечается, что из оккупированного города выехало более 160 частных автомобилей с людьми внутри, они уже проехали в Бердянск и продолжают двигаться в направлении Запорожья.
Также есть подтверждение того, что в настоящее время по установленному гуманитарному коридору соблюдается режим тишины.
Мариупольцев ждут в Запорожье для оказания первой помощи, размещения и помощи для дальнейшего пребывания.
Адрес конечной остановки: Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка).
Все желающие смогут двигаться дальше на запад страны.
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