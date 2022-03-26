Российские оккупанты снова ударили из тяжелой артиллерии по жилым домам в Киевской области. Об этом, сообщил глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

Разрушены не менее 5 домов, есть пострадавшие среди гражданского населения, в том числе один ребенок.