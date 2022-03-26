Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по жилым домам под Киевом (фото, видео) [ Редактировать ]
Российские оккупанты снова ударили из тяжелой артиллерии по жилым домам в Киевской области. Об этом, сообщил глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.
Разрушены не менее 5 домов, есть пострадавшие среди гражданского населения, в том числе один ребенок.
Как видим, оккупанты бьют куда угодно, по жилым кварталам, объектам гражданской инфраструктуры, многоэтажкам. Цинично истребляют из "Градов" граждан и их дома.
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