Окупанти вбили старосту села Мотижин та її родину [ Редагувати ]
Після звільнення Київщини від окупантів знайшли тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко, її чоловіка та сина, яких окупанти викрали 23 березня.
Про це повідомив голова Макарівської громади Вадим Токар.
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