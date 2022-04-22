Вінницька область скасовує заборону на продаж алкоголю [ Редагувати ]
Фото: алкоголь / 24tv.ua
На території Вінницької області дозволили торгувати алкогольними напоями. Заборону скасовують від завтра, 23 квітня.
Про це повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов в Telegram.
"З 23 квітня торгівля алкогольними напоями на Вінниччині дозволена", - написав він.
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