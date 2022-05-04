Зеленський оголосив другий етап війни з Росією: що це означає [ Редагувати ]
Сьогодні першочергове завдання нашої країни – максимальне витіснення російських військ з території України, але глобальною метою є відновлення територіальної цілісності держави у міжнародно-визнаних кордонах.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час участі у сесії Wall Street Journal CEO Council Summit.
"Мета будь-якого українця – відновити нашу територіальну цілісність у міжнародно-визнаних кордонах. Я розумію, що неможливо все одразу. Спочатку потрібно зробити відповідні кроки, щоб зупинити війну, а потім уже діятиме дипломатія", – заявив він.
Глава держави також зазначив, що першим етапом у цій війні була зупинка рф та її просування.
"Другий етап – зробити так, щоб росія максимально відійшла від нашої території. Третій етап – максимально відновити територіальну цілісність", – пояснив він.
Як зазначив Зеленський, там, де можна відновити територіальну цілісність завдяки діалогу, Україна робитиме все можливе, але як рівноправний партнер.
'" ...ми не відступаємо. Тобто на сьогоднішній день це вже новий етап. Десь на якихось територіях ми стоїмо, заблоковані російськими військовими та технікою. Там ми чекаємо відповідної техніки, щоб вона з'явилася з нашого боку, і ми могли тиснути і просуватися вперед. А на деяких територіях ми рухаємося вперед", – розповів він.
Проте Зеленський зазначив, що поки що не бачить бажання рф припинити вогонь.
"Коли обидві сторони хочуть припинення вогню – вони це роблять. Ми це проходили кілька років із російською федерацією на контактній лінії на Донбасі. Вони кажуть, що ми домовляємось, потім порушують".
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