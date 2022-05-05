У Краматорську потужні вибухи [ Редагувати ]
Фото: Краматорськ / Фокус
Увечері 5 травня в Краматорську Донецької області прогриміли потужні вибухи. Причини поки не відомі.
Про це повідомляється у Telegram-каналі "Краматорськ новини".
"Потужні вибухи в Краматорську", - йдеться в повідомленні.
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