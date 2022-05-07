Україна працює над порятунком військових з "Азовсталі" [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив про роботу над евакуацією військових з "Азовсталі". До переговорів залучено багато впливових держав. Про це він повідомив у відеозверненні.
Працюємо також над дипломатичними варіантами порятунку наших військових, які ще залишаються на "Азовсталі". Залучені впливові посередники, впливові держави.
Раніше командир 36 бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський закликав застосувати до українських військових, заблокованих у Маріуполі, процедуру екстракшен за прикладом Дюнкеркської операції часів Другої світової війни. У 1940 році вдалося врятувати понад 300 тисяч британських солдатів.
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