У Харківській області "козачий полковник" передавав окупантам дані про ЗСУ [ Редагувати ]
У Харківській області викрили жителя, який співпрацював зі спецслужбами росії. Він передавав дані про українських військових.
Про це повідомляє СБУ в Харківській області.
Чоловік входи до проросійської неофіційної козацької організації і мав посвідчення "полковника". Члени цього угруповування мають активну антиукраїнську позицію та відкрито підтримують дії російських військ на території України.
Житель Харківської області через месенджер Telegram передавав дані щодо переміщень та позицій української армії, а також загальну інформацію щодо вибухів.
Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ). Його помістили під варту на 60 діб без права внесення застави.
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