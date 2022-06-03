Окупанти створюються на Запорізькій АЕС критичну ситуацію, ставлячи під загрозу безпечну роботу станції. Там не вистачає запчастин та матеріалів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"На Запорізькій АЕС склалась критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час захоплення станції ворожий снаряд розірвався поблизу енергоблока. Через це стався витік оливи. Співробітники станції були вимушені залити в контур відпрацьовану оливу.

Робота на АЕС зараз ведеться вахтовим методом, персон змінюється раз в тиждень. Окупанти забирають у працівників всі особисті речі, особливо телефони.

Російські солдати, які охороняють станцію, розміщені в готелі "Україна" та в приміщеннях профілакторію АЕС. Також окупанти займають квартири місцевих жителів, які виїхали з Енергодару.

Російські представники на станції вивчають можливості для приєднання Запорізької АЕС до енергосистеми РФ, проте поки що це неможливо.