Росія виходить зі складу Європейського суду з прав людини [ Редагувати ]
Російський парламент проголосував за вихід із Європейського суду з прав людини. Рішення прийнято після більш ніж 20-річного перебування на посаді члена Ради Європи, головної правозахисної організації континенту.
Державна дума росії схвалила два законопроекти, один про вихід країни з-під юрисдикції суду, а другий - 16 березня як граничну точку. Тож рішення проти росії, прийняті після цієї дати, не виконуватимуться.
Після голосування спікер нижньої палати парламенту В’ячеслав Володін сказав, що Європейський суд з прав людини став інструментом політичної боротьби проти нашої країни в руках західних політиків.
"Деякі з рішень суду прямо суперечили російській конституції, нашим цінностям і нашим традиціям", - сказав він у заяві.
Звернення до ЄСПЛ стало останнім заходом для позивачів у кількох резонансних справах, які були відхилені російськими судами, і тому сьогоднішній крок знаменує кінець тому, що багато активістів бачили як останню надію на справедливість.
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