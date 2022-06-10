Макрон може відвідати Київ наприкінці червня: подробиці [ Редагувати ]
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Президент Франції Еммануель Макрон може прибути до України наприкінці червня, коли Європейський Союз ухвалить рішення щодо заявки Києва на вступ до союзу.
Про це повідомляє CNN.
"Ми чекаємо, поки комісія дасть свій висновок. Рішення може полягати в тому, щоб надати Україні статус кандидата. За цими параметрами ми будемо визначати час візит", - повідомило джерело CNN.
У Макрона наголосили, що він хоче відвідати Україну найбільш корисним для країни способом.
З початку російського вторгнення, Макрон ще не відвідував Київ.
Нещодавно українські лідери розкритикували Макрона за висловлювання, в яких він сказав, що "ми не повинні принижувати росію", щоб продовжити дипломатію.
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