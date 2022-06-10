Президенту Грузії заборонили відвідати Україну [ Редагувати ]
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі прибула до Брюсселя, щоб підтримати кандидатуру країни для вступу до ЄС. При цьому уряд відмовив їй у здійсненні візитів в Україну, Францію і Польщу.
Про це повідомляє "Грузія. Онлайн".
"Я хотіла відвідати Францію, Польщу і, можливо, Україну, якій ми повинні дякувати за прискорений процес обговорення кандидатури (на вступ до ЄС - ред.), але знову отримала відмову", - сказала вона.
У березні Зурабішвілі заявила, що також була змушена скасувати робочі зустрічі в Парижі, Брюсселі, Берліні та Варшаві через позицію уряду.
Президент вважає, що затверджена Європарламентом резолюція і коментарі правлячої партії після прийняттям документа не дають їй можливості ефективно захищати інтереси Грузії.
За її словами, в уряді заявили, що вже достатньо зробили для підтримки кандидатури країни.
Зазначимо, що з початку війни росії проти Україні Грузія зайняла нейтральну позицію. Зокрема, Тбілісі відмовився вводити санкції проти рф.
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