Україна продовжує вести переговори для розблокування морських портів та експорту зерна. Наразі низка країн згодилися допомогти у створенні безпечного морського коридору.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський на саміті з безпеки Shangri La Dialogue у Сінгапурі.

Глава держави наголосив, що морську блокаду влаштувала росія, тому тільки вона відповідальна за наслідки. При цьому для вирішення даної проблеми Україна співпрацює з Туреччиною, Великобританією та Канадою.

"Що важливо знати: росія заблокувала Чорне море і Азовське і тільки вона. Сьогодні рф погрожує своєю присутністю і порушенням міжнародного права.Тому ми говорили з посередниками - з Туреччиною, ООН, Великобританією, Канадою і багатьма іншими європейськими державами", - зазначив президент.

Зеленський додав, що формат розблокування портів вже обговорюється. Україна готова експортувати зерно морським коридором з залученням іноземних суден.

"Сьогодні обговорюється формат. Я вважаю: щоб росія там не пропонувала, ми їм не віримо. Ми готові говорити з цивілізованим світом, і тому ми підтримуємо формат, коли буде зроблено безпечний морський коридор з кораблів наших партнерів, по якому ми можемо експортувати все те зерно. Якщо цього не буде зроблено, то тоді це (експорт - ред.) неможливий", - пояснив гарант.

Також Зеленський підкреслив, що уряд шукає й інші способи для вивезення зерна, зокрема, залізницею через Польщу.

"Ми розуміємо виклики та загрози і тому ми розробляємо інші плани із Балтійськими державами. З Польщею проговорюємо формати залізничного експорту, та вже експортуємо більш як 2,5 тонни щомісяця, але для нас це замало, бо морем можемо 10", - сказав президент.