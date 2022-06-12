"Саме на полі бою в Україні вирішується, за якими правилами житиме світ" - Зеленський [ Редагувати ]
У неділю, 12 червня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що саме на полі бою в Україні вирішується, за якими правилами житиме світ і що все ж таки буде можливим, а що – неможливим.
Потрібно разом уберегти світ від повернення до часів, коли все вирішувалося на основі так званого права сили, а окремі люди й будь-які їхні ідеї, як і багато народів, просто не мали жодного значення.
по темі
Україна продовжує вести переговори для розблокування морських портів та експорту зерна
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про скасовання заборони виїзду для чоловіків призовного віку з України
У Європі триває найстрашніша війна за останні 77 років. Війна, яку ми поки що не можемо зупинити
Сєвєродонецьк залишається епіцентром протистояння на Донбасі
У середу, 8 червня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву