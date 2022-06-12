У неділю, 12 червня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що саме на полі бою в Україні вирішується, за якими правилами житиме світ і що все ж таки буде можливим, а що – неможливим.

Потрібно разом уберегти світ від повернення до часів, коли все вирішувалося на основі так званого права сили, а окремі люди й будь-які їхні ідеї, як і багато народів, просто не мали жодного значення.