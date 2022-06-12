Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі розповів журналістам, що двічі телефонував президенту росії володимиру путіну після початку збройного вторгнення в Україну, але йому жодного разу не відповіли.

Я нічого не чув від путіна останнім часом. Ми були дуже добрими друзями, я зробив два телефонні дзвінки на початку цієї "операції" і не отримав жодної відповіді. Після цього я утримався від подальших спроб.

85-річний Берлусконі ситуацію в Україні назвав "небезпечною", оскільки не бачить можливості для негайного припинення воєнного конфлікту.

Розвиток подій в Україні я вважаю небезпечним, тому що не бачу можливості негайного припинення війни. Збройні сили України і росії щодня втрачають по 100 людей... Якби я був президентом республіки, я зміг би повторити те, що я зробив у 2008 році. Тоді я протримав його (путіна - ред.) на телефоні п'ять годин і сказав йому: "Знай, що якщо ти завтра вранці вторгнешся до Грузії, ти розлучишся з Євросоюзом, НАТО та США. О 10-й ранку з Москви прийшов наказ військам відступити.

Сільвіо Берлусконі та володимир путін зустрічалися багато разів, а також називали один одного друзями. У 2015 році, вже після відставки, Берлусконі відвідав окупований Крим, після чого назвав його "найкрасивішою частиною росії". Офіційно Італія не визнає Крим російським.

Нагадаємо, що у квітні Сільвіо Берлусконі заявив, що розчарований рішенням володимира путіна розпочати вторгнення в Україну і звинуватив російську армію у воєнних злочинах.