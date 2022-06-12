Берлусконі розповів про два дзвінки путіну після початку вторгнення [ Редагувати ]
Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі розповів журналістам, що двічі телефонував президенту росії володимиру путіну після початку збройного вторгнення в Україну, але йому жодного разу не відповіли.
Я нічого не чув від путіна останнім часом. Ми були дуже добрими друзями, я зробив два телефонні дзвінки на початку цієї "операції" і не отримав жодної відповіді. Після цього я утримався від подальших спроб.
85-річний Берлусконі ситуацію в Україні назвав "небезпечною", оскільки не бачить можливості для негайного припинення воєнного конфлікту.
Розвиток подій в Україні я вважаю небезпечним, тому що не бачу можливості негайного припинення війни. Збройні сили України і росії щодня втрачають по 100 людей...
Якби я був президентом республіки, я зміг би повторити те, що я зробив у 2008 році. Тоді я протримав його (путіна - ред.) на телефоні п'ять годин і сказав йому: "Знай, що якщо ти завтра вранці вторгнешся до Грузії, ти розлучишся з Євросоюзом, НАТО та США. О 10-й ранку з Москви прийшов наказ військам відступити.
Сільвіо Берлусконі та володимир путін зустрічалися багато разів, а також називали один одного друзями. У 2015 році, вже після відставки, Берлусконі відвідав окупований Крим, після чого назвав його "найкрасивішою частиною росії". Офіційно Італія не визнає Крим російським.
Нагадаємо, що у квітні Сільвіо Берлусконі заявив, що розчарований рішенням володимира путіна розпочати вторгнення в Україну і звинуватив російську армію у воєнних злочинах.
по темі
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про скасовання заборони виїзду для чоловіків призовного віку з України
Україна має право захищатись від російського вторгнення, навіть якщо в її перемогу ніхто не вірить. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю одній з угорських радіостанцій
Президент України Володимир Зеленський ввечері 9 червня провів телефонну розмову з французьким лідером Емманюелем Макроном. Той заявив про готовність збільшити постачання Києву озброєнь, зокрема тяжких, повідомила прес-служба Єлисейського палацу
Міністр закордонних справ росії сергій лавров нахамив українському журналісту, який на прес-конференції в Стамбулі запитав його про те, що з вкраденого в Україні, крім зерна, росії вже вдалося продати. Замість прямої відповіді російський міністр зробив випад у бік журналіста, а потім укотре озвучив пропаганду Кремля про "неонацистів в Україні"
У середу, 8 червня, в Анкарі почалися переговори глав МЗС росії і Туреччини сергія лаврова і Мевлюта Чавушоглу про розблокування українських портів і вивезення зерна по Чорному морю