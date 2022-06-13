"Час встановити європейську перевагу": Макрон виступив з пропозицією до ЄС [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Президент Франції Еммануель Макрон закликав посилити співробітництво в оборонній промисловості ЄС. Зокрема, він запропонував спростити правила державних тендерів для контрактів в сфері оборони.
Про це він повідомив у Парижі на заході, присвяченому оборонній промисловості.
"Нам потрібно… мати сильнішу промислову та технологічну базу для європейської оборони, набагато потужнішу та набагато амбітнішу. І я буду непохитним у цьому питанні", - сказав президент Франції.
За його словами, геополітична ситуація змінилася через війну Росії в Україні. Це призвело до нових викликів.
"Настав час встановити... європейську перевагу, створити, коли це необхідно і можливо, раціональні механізми для набуття спільних можливостей", - сказав Макрон.
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