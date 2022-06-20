Український військовий медик поодинці взяв у полон вісьмох росіян (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Бойовий медик Збройних сил України взяв у полон вісьмох окупантів. Український військовий застав ворога на крадіжці нової форми для ЗСУ.
Про це повідомляє офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Кочевенко.
"Привезли хлопцям нову форму. Ніколи було розбиратися, залишили до часу на купі і розійшлися по позиціях. Потім медик повернувся щось собі підібрати, а там вже орки риються в нашій формі", - розповів Кочевенко.
За словами офіцера, медик, побачивши, як загарбники крадуть форму для ЗСУ, прострілив одному з них ногу, а інші злякалися і здалися добровільно.
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