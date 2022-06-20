Син директора Рівненської АЕС Євген Павлишин побив жінку похилого віку [ Редагувати ]
Син директора Рівненської АЕС Євген Павлишин побив літню жінку, яка приїхала на відпочинок на Біле озеро.
Про це у себе в Facebook написала донька постраждалої Олександра Гончар, передають "Українськи новини".
"В той момент, коли мій чоловік на передовій бореться за наш спокійний сон, його 64-річна теща і її дочка жорстоко були побиті під час відпочинку на Білому озері. Жорстоко, в даному випадку, не просто слово, а факт того, що мої рідні знаходяться в лікарні у важкому стані і моя мама мене не впізнає",- написала вона.
За її словами, інцидент стався через зауваження.
"Чоловік справляв свої природні потреби під дверима будинку в якому мама гостювала, а на зауваження літньої жінки відповів грубою силою зі словами " Ти що, не знаєш хто я!?". Після того як літня жінка впала від удару на землю, "герой" продовжив наносити удари ногами. Але цього йому було мало, і він доклав свою фізичну силу і до дочки, яка хотіла заступитися за маму", - повідомила жінка.
Також Гончар повідомила, що звернулася в поліцію з відповідною заявою.
"Заяви в поліцію написані, поки органам влади довіряю, чекаю справедливого розгляду і понесення відповідальності за вчинене даною особою. А до даного "героя" нашого часу Павлишина Євгена маю запитання: "якщо маєш фізичну силу і загартування потрясати літню жінку, то чому б не продемонструвати свої таланти на передовій? Чому інші хлопці повинні прикривати твою 5 точку від орків, поки ти тут б'єш літніх жінок?",- написала Гончар.
Також вона оприлюднила фото побоїв.
За даними редакції, нападник Євген Павлишин є сином керівника Рівненської АЕС Павла Павлишина.
по темі
На тимчасово окупованій території кількох областей України російські військові влаштували терор
Буковинцю, який вбив павича, оголосили про підозру
На асфальті вимальовується мапа нашої країни. У символах, словах і кольорах - єдина й неподільна Україна. Так цього літа Кривий Ріг разом з усім світом відзначає День Біженця.
Тридцять шість тисяч людей вийшли в онлайн на віртуальну версію херсонського проспекту Ушакова! Усі вони залишили на сторінці події коментарі "Херсон - це Україна!". А Збройні Сили України вже поблизу окупованого загарбниками міста.
Ярослав Мірошник - молодший сержант цивільного захисту ДСНС. Він загинув під час виконання службових обов'язків. Рятувальник ліквідовував наслідки влучання російських ракет по нафтобазі.
Цієї ночі рашисти учергове атакували лінію оборони наших військових, які відбили штурми на цій ділянці фронту. Захопити Сєвєродонецьк та перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут - ця кремлівська задача вочевидь і досі стоїть перед окупантами.