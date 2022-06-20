Син директора Рівненської АЕС Євген Павлишин побив літню жінку, яка приїхала на відпочинок на Біле озеро.

Про це у себе в Facebook написала донька постраждалої Олександра Гончар, передають "Українськи новини".

"В той момент, коли мій чоловік на передовій бореться за наш спокійний сон, його 64-річна теща і її дочка жорстоко були побиті під час відпочинку на Білому озері. Жорстоко, в даному випадку, не просто слово, а факт того, що мої рідні знаходяться в лікарні у важкому стані і моя мама мене не впізнає",- написала вона.

За її словами, інцидент стався через зауваження.

"Чоловік справляв свої природні потреби під дверима будинку в якому мама гостювала, а на зауваження літньої жінки відповів грубою силою зі словами " Ти що, не знаєш хто я!?". Після того як літня жінка впала від удару на землю, "герой" продовжив наносити удари ногами. Але цього йому було мало, і він доклав свою фізичну силу і до дочки, яка хотіла заступитися за маму", - повідомила жінка.

Також Гончар повідомила, що звернулася в поліцію з відповідною заявою.

"Заяви в поліцію написані, поки органам влади довіряю, чекаю справедливого розгляду і понесення відповідальності за вчинене даною особою. А до даного "героя" нашого часу Павлишина Євгена маю запитання: "якщо маєш фізичну силу і загартування потрясати літню жінку, то чому б не продемонструвати свої таланти на передовій? Чому інші хлопці повинні прикривати твою 5 точку від орків, поки ти тут б'єш літніх жінок?",- написала Гончар.

Також вона оприлюднила фото побоїв.

За даними редакції, нападник Євген Павлишин є сином керівника Рівненської АЕС Павла Павлишина.