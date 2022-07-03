Австралія надасть Україні військово-технічну допомогу на $100 млн [ Редагувати ]
Австралія виділяє Україні додаткову військово-технічну допомогу на суму $100 млн. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ентоні Альбанезе у Києві на прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським.
Для відбиття російської агресії Україна отримає:
- 14 бронетранспортерів M113;
- 20 бронеавтомобілів Bushmaster;
- безпілотники та інші військову техніку;
- обладнання та системи кіберзахисту для Держприкордонслужби.
Прем'єр-міністр Австралії пообіцяв, що країна:
- скасує мита на торгівлю з Україною;
- приєднається до роботи Міжнародного кримінального суду у всіх його розслідуваннях у зв'язку з вторгненням Росії в Україну;
- посилюватиме санкції проти РФ, її офіційних осіб та олігархів;
- заборонить імпорт золота з Росії.
Нагадаємо, що 1 липня Австралія ввела санкції проти 16 росіян. До чорного списку потрапили голова Мінсільгоспу Дмитро Патрушев, міністр транспорту Віталій Савельєв, а також колишня гімнастка і голова ради директорів "Національної медіа-групи" Аліна Кабаєва та інші люди з найближчого оточення володимира путіна.
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Австралія передала Україні 4 із 14 обіцяних бронетранспортерів M113 у рамках нової партії військової допомоги. Австралія раніше вже надала Україні 6 американських гаубиць M777 і боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм, а також 20 захищених колісних бронетранспортерів Bushmaster, 14 захищених систем озброєння та військове спорядження