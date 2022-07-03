Австралія виділяє Україні додаткову військово-технічну допомогу на суму $100 млн. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ентоні Альбанезе у Києві на прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським.

Для відбиття російської агресії Україна отримає:

14 бронетранспортерів M113;

20 бронеавтомобілів Bushmaster;

безпілотники та інші військову техніку;

обладнання та системи кіберзахисту для Держприкордонслужби.

Прем'єр-міністр Австралії пообіцяв, що країна:

скасує мита на торгівлю з Україною;

приєднається до роботи Міжнародного кримінального суду у всіх його розслідуваннях у зв'язку з вторгненням Росії в Україну;

посилюватиме санкції проти РФ, її офіційних осіб та олігархів;

заборонить імпорт золота з Росії.

Нагадаємо, що 1 липня Австралія ввела санкції проти 16 росіян. До чорного списку потрапили голова Мінсільгоспу Дмитро Патрушев, міністр транспорту Віталій Савельєв, а також колишня гімнастка і голова ради директорів "Національної медіа-групи" Аліна Кабаєва та інші люди з найближчого оточення володимира путіна.