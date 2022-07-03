Прем'єр Австралії прибув в Україну [ Редагувати ]
У неділю, 3 липня, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез прибув в Україну з робочим візитом. Про це повідомляє голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram.
Після прибуття він відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь.
Албанез був вражений від виду зруйнованих цивільні будинки, слідів мін, знищеного аеропорту "Антонова", повідомив Кулеба.
Австралія підтримує Україну і виступає за справедливе покарання за злочини, що відбувалися тут.
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