У неділю, 3 липня, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез прибув в Україну з робочим візитом. Про це повідомляє голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram.

Після прибуття він відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь.

Албанез був вражений від виду зруйнованих цивільні будинки, слідів мін, знищеного аеропорту "Антонова", повідомив Кулеба.