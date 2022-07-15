Людям з інвалідністю буде простіше оформити документи

Українцям з інвалідністю спростили виїзд за кордон. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Тепер людям з інвалідністю простіше оформити документи для перетину кордону.

Наразі довідку про інвалідність можна отримати в управліннях соціального захисту населення, які розташовані на території пропускних та суміжних пунктів перетину державного кордону у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях.

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Нагадаємо, у Раді підготували законопроект, який розширяє перелік чоловіків призовного віку, яким дозволено виїзд за кордон.

Раніше "Подробиці" писали, що батьки зможуть через "Дію" оформити дозвіл на виїзд дитини за кордон.