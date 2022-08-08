Україна збирається розширити санкції проти росії та її громадян. Про це свідчить проєкт постанови №7640.

Відповідний проєкт вніс у парламент президент Володимир Зеленський, текст документа вже з'явився на сайті Верховної Ради.

Таким чином президент рекомендує Раді схвалити рішення РНБО від 5 серпня "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до російської федерації".

Заборони будуть стосуватися росіян, юридичних осіб з рф та України, кінцевим власником, членом та учасником яких є росія та її громадяни, а також осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Водночас санкції не будуть поширюватися на росіян, які живуть в Україні на законних підставах.

Пакет санкцій буде складатися з 10 пунктів:

заборона на виведення капіталу з України на користь фізичних та юридичних осіб росії;

зупинка дозволів на користування надрами;

заборона приватизувати чи орендувати державне майно;

заборона на публічні закупівлі товарів, робіт, послуг, пов’язаних з р;

заборона на заходження російських суден та літаків;

припинення видачі готівки та платіжних карток особам, які пов'язані з агресором;

заборона на придбання цінних паперів від російських емітентів;

заборона (дозволів та ліцензій НБУ) на інвестиції в росію;

заборона на передачу технологій та прав інтелектуальної власності в росію;

заборона на набуття права власності на землю для осіб, пов’язаних з рф.

Вказані санкції після прийняття Верховною Радою будуть діяти протягом 10 років.