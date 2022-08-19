ЗМІ країни-окупанта підтвердили загибель понад 5 700 своїх військових у війні проти України. При цьому найбільше втрат фіксується серед молодших офіцерів. Про це повідомляє росвидання "Медуза".

Станом на 19 серпня вдалося підтвердити загибель 5701 людини.

При цьому, як зазначає видання, з їх списку на 40-60% менше імен загиблих, ніж реально поховали в росії.

Із 5701 встановленого російського військового, який загинув в Україні, 966 осіб (17%) є офіцерами. Найбільша частка втрат припала на молодших офіцерів, також серед загиблих чотири генерали та 34 полковники. При цьому остання новина про загибель російського генерала з'являлася у червні.

Зазначається, що серед регіонів рф за кількістю підтверджених втрат, як і раніше, лідирують Дагестан (270 осіб), Бурятія (245 осіб) та Краснодарський край (206 осіб).

Там порівнюють, що відомо лише про 14 загиблих із Москви, хоча на столицю припадає майже 9% населення росії.