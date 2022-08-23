Через повномасштабне російське вторгнення, цьогоріч на День Незалежності України не буде урочистого святкування такого важливого національного свята, проте привітати близьких листівками та віршами може кожен.

З Днем Незалежності України! Бажаю завжди вірити у свої сили, поважати один одного, любити свою країну, шанувати нашу історію, пам’ятати всіх, хто героїчно віддав своє життя за Україну та її майбутнє.

***

Зі святом! З днем Незалежності України! Від усього серця бажаємо Вам, щоб Ваше життя завжди було яскравим і багатим, як кольори нашого Державного стягу: синім і мирним, як небо, та жовто-золотистим, як пшеничні поля України! Бадьорості духу, добробуту і щастя кожній родині. А державні атрибути нехай надалі вселяють в серце кожного українця гордість та спонукають на нові подвиги заради своєї Батьківщини.

***

Сердечно вітаю Вас з визначною датою в історії нашої молодої держави – Днем Незалежності. Бажаю вам здійснення всіх мрій та кращого життя у вільній та демократичній країні, якою обов’язково колись стане Україна.

***

Україно моя співуча,

Ніжна нене, колиска добра!

Я люблю твої древні кручі,

Буйну зелень на схилах Дніпра.

Ти одвічна — у пісні, у слові,

В думах сивого кобзаря,

Україно моя казкова,

Наше серце для тебе співає.

Живи, Україно!

Живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Співай, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

***

З днем народження, країно!

Зі святом нас усіх!

Ми – нація єдина,

А наша зброя – гумор й сміх!

Ми – веселі, щирі, добрі,

Не страшні нам дощ і сніг,

Ми – сміливі і хоробрі,

Тож зі святом нас усіх!

***

З днем незалежності вас я вітаю,

Вам радість відчувати завжди побажаю.

А справи направляти на благо всій країні,

У душі, щоб були їй завжди вірні.

Бажаю всім у країні вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб змогла вона вже скоро процвітати

***

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов’їну

З Днем Незалежності!