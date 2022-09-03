Штормовий вітер та дощі: прогноз погоди в Україні на 3 вересня [ Редагувати ]
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У перші дні осені прохолодним будуть ночі – середня температура +7+13 на півдні та +12+17 градусів – на сході. У день температура повітря залежить від регіону. На півдні та в східних областях +22+28 градусів, на Одещині +20+22 градуси.
У центральних областях +16+21, на Дніпропетровщині +22+27 градусів. У північній частині вдень очікується +15+22 градуси. Найпрохолодніше у західних областях +14+18 градусів.
3 вересня дощі пройдуть у західних областях, крім Волині та Рівненщини. Невеликі дощі пройдуть також у південній частині, у центрі та можуть навіть досягнути Харківщини. На півночі опадів не передбачається, хіба що збільшиться хмарність.
У Києві протягом 3 вересня буде холоднувато – максимальна температура повітря становитиме +17, +18 градусів.
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