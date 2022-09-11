У Харківській області звільнили вже 40 населених пунктів, - Синєгубов [ Редагувати ]
Українські військові звільнили вже близько 40 населених пунктів у Харківській області.
Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов виданню "Думка".
"У нас звільнена значна частина наших територій Чугуївського району, Куп'янського та Балаклійського районів. Наші підрозділи зайшли в Куп'янськ, йде звільнення населених пунктів Ізюмського району. Ці населені пункти визначаються вже десятками. На сьогодні ми можемо говорити приблизно про 40, але насправді їх набагато більше", - заявив він, додавши, що точну кількість деокупованих селищ називати не можна, враховуючи триваючу інтереси військової операції наших Збройних сил.
Синєгубов додав, що в цілому на півночі, північно-східному напрямку ЗСУ тримають свої позиції.
"Їх постійно намагається атакувати ворог, намагається прорвати, атакує за всіма видами озброєння. Це і ракетні удари, і реактивні системи залпового вогню, і ствольна артилерія, це авіаудари по наших позиціях", - повідомив він.
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