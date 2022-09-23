Нічний обстріл Запоріжжя: пошкоджено будинки, є постраждалі [ Редагувати ]
Джерело: ДСНС України
Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя постраждала громадянська інфраструктура, є постраждалі.
Про це заявив в.о. мера Запоріжжя Анатолій Куртєв в Telegram .
Наразі відомо про сім пошкоджених будинків, у яких вилетіли шибки.
"Якщо ваш будинок теж отримав руйнування внаслідок обстрілу, повідомляйте про це на 15-80", - йдеться у повідомленні.
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