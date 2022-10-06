Байден оцінив можливість переговорів з путіним щодо України на саміті G20 [ Редагувати ]
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Президент США Джо Байден поки що не знає, чи зустрінеться він на саміті G20 з російським диктатором володимиром путіним для обговорення війни в Україні.
Про це повідомляє глава Сполучених Штатів, яку навів кореспондент Bloomberg Джордан Фабіан у Twitter.
"Це ще доведеться з'ясувати", - заявив Байден, коментуючи ймовірність переговорів з путіним.
Зазначимо, саміт "Великої двадцятки" пройде вже 15 листопада в Індонезії. Там планує бути присутнім Путін. Туди також було запрошено президента України Володимира Зеленського.
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Весь цивілізований світ "псевдорефрендумів" на окупованих українських територіях не визнає. Про реакцію американського уряду від держсекретаря до особисто президента розкаже мій колега у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.
Президент росії володимир путін на церемонії підписання договорів за підсумками так званих "референдумів" про приєднання окупованих територій України заявив, що "англосаксам мало санкцій, вони перейшли до диверсій". За його словами, Захід організував вибухи на трубопроводах "Північного потоку".
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