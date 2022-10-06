Президент США Джо Байден поки що не знає, чи зустрінеться він на саміті G20 з російським диктатором володимиром путіним для обговорення війни в Україні.

Про це повідомляє глава Сполучених Штатів, яку навів кореспондент Bloomberg Джордан Фабіан у Twitter.

"Це ще доведеться з'ясувати", - заявив Байден, коментуючи ймовірність переговорів з путіним.

Зазначимо, саміт "Великої двадцятки" пройде вже 15 листопада в Індонезії. Там планує бути присутнім Путін. Туди також було запрошено президента України Володимира Зеленського.