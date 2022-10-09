Семирічний Артем з Дніпропетровщини став справжнім талісманом для військових. Хлопчик обабіч дороги облаштував імпровізований блокпост і щодня там стоїть з українським прапором. Так підіймає бойовий дух захисникам і чекає на свого друга військового, який вже тривалий час не виходить на зв'язок. Докладніше розкаже Олена Мендалюк.

Готові мочить русню? - Совершенно верно. - На Херсон? - Назад виганять на Ростов. Мы им покажем кто тут хозяин. Можешь не переживать. - Бомбить не будуть? - Будем гнать до Сибири.

Ось так вільно, наче з побратимами семирічний Артем спілкується з військовими. Хоча і не знайомий був із ними, та військові зізнаються, дитина для них - віддушина, у ньому бачать щось рідне.

Денис, військовослужбовець Збройних сил України:

Морально легче, дома у самих такие дети пооставались. И наши дети талисманчики, обереги плитут, мотанки, тоже помогают.

Військові вже дали хлопцю позивний - "Талісман". Він з квітня біля власного будинку обабіч дороги облаштував імпровізований блокпост і кожну військову машину, яка проїжджає повз зустрічає українським прапором, а вони на знак вдячності пригощають - хто цукерками, хто морозивом. І навіть трофейну каску подарували. Амуніція на Артемові теж від наших бійців.

Артем Рябчиков, волонтер:

Мені це військові дарять. - Все подарунки? - Да. - І годиник в тебе крутий. - Це мені теж солдат зняв зі своєї руки.

А ще в Артема ціла колекція шевронів і вона далі поповнюється.

Такий в тебе є? - Немає. (чіпляє) - Все ти прийнятий до нашої команди.

Хлопці з сьомого окремого батальйону добровольчої армії "Арей" з позивними "Вадос" та "Тенор" також не змогли проїхати повз "Талісмана". Їдуть на Херсонщину звільняти українські землі.

Позивний "Вадос", військовослужбовець Збройних сил України:

Це дійсно для нас талісман. Ми розуміємо, що після перемоги ми будемо знати, якщо хтось буде поранений або що, що такі діти, як він можуть стати на нашої України потім. "Тенор", що ти розкис, в нього навіть сльози на очах. Все буде Україна.

Перевівши дух, "Тенор" зізнається, розчулився, бо заради таких, як "Талісман" і воюють, а вдома на них із перемогою чекають такі ж діти.

Позивний "Тенор", військовослужбовець Збройних сил України:

Діти - це наше життя. В мене тоже є діти, в мене тоже є внуки. Коли ти понімаєшь, що такі діти будуть стояти за нас, а ми за них. Не хочеться, щоб через цих орків наші діти страждали.

"Талісман" має чим військових підбадьорити. Для таких моментів хлопчик вивчив кілька пісень. У репертуарі, каже, лише українські.

Одного ранку, ще на світанку земля здригнулась, і закипіла наша кров. Ракети з неба, колони танків, І заревів старий Дніпро.

А ще Артем всі свої гроші витрачає не на цукерки чи іграшки, а на допомогу військовим.

Ніна Рябчикова, бабуся Артема:

Вже почали його вгадувати, почали люди йому передавати гроші. І ми перший раз зібрали тисячу, це на павербанки. Потім ми здали одну тисячу, другу тисячу конкретній людині. Потім ми передавали два рази військовим на джипи, Все ж через інтернет. Бабушка, а що там далі, кому там далі будемо збирати.

Свій пост Артем не полишав ані на день, бо каже як же хлопці без "Талісмана".

Артем Рябчиков, волонтер:

Если я тут стою, то з військовими все буде в порядку.

А ще Талісман боїться прогавити свого друга військового. Інформації про нього у хлопчика мало, знає, що лише звати Микола. З ним він познайомився кілька місяців тому, але вже тривалий час боєць не виходить на зв'язок. Та Артем вірить, вже незабаром він його знову зустріне і вже готує промову.

Артем Рябчиков, волонтер: