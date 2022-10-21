Названо першого кандидата на посаду прем'єр-міністра Британії [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Лідер британської Палати громад Пенні Мордонт стала першим кандидатом, який офіційно оголосив про висунення на посаду прем'єр-міністра та голови Консервативної партії.
Про це повідомляється в її Twitter .
"Мене надихнула підтримка колег, які хочуть розпочати нове життя, створити єдину партію та керівництво в національних інтересах. Я балотуюся, щоб стати лідером Консервативної партії та прем'єр-міністром, щоб об'єднати нашу країну, виконати наші обіцянки та виграти наступні вибори", - зазначила Мордонт.
Зазначимо, вона брала участь у виборчих перегонах після відставки Бориса Джонсона, проте вибула до фінального голосування.
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