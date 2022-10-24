Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів про те, що ситуація довкола енергосистеми України, є контрольованою, у зв'язку з чим сьогодні важко уявити "апокаліптичний" сценарій для українців щодо довготривалих відключень світла.

За словами Кудрицького, виходячи з чинної ситуації, важко уявити, аби українців могли б лишити світла на тижні або ж місяці, оскільки ситуація довкола енергосистем в Україні є контрольованою.

Якщо виходити навіть з нинішньої ситуації, наша енергосистема все ще цілісна і контрольована Диспетчерським центром "Укренерго". Ми поки що далекі від апокаліптичного сценарію. Я навіть не знаю, наскільки цей апокаліпсис реалістичний.