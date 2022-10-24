"Тижні без світла": в "Укренерго" оцінили ризики [ Редагувати ]
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів про те, що ситуація довкола енергосистеми України, є контрольованою, у зв'язку з чим сьогодні важко уявити "апокаліптичний" сценарій для українців щодо довготривалих відключень світла.
За словами Кудрицького, виходячи з чинної ситуації, важко уявити, аби українців могли б лишити світла на тижні або ж місяці, оскільки ситуація довкола енергосистем в Україні є контрольованою.
Якщо виходити навіть з нинішньої ситуації, наша енергосистема все ще цілісна і контрольована Диспетчерським центром "Укренерго". Ми поки що далекі від апокаліптичного сценарію. Я навіть не знаю, наскільки цей апокаліпсис реалістичний.
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