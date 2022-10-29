У Британії відповіли на звинувачення рф у підриві "Північних потоків" [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У Міноборони Британії назвали видуманою історією звинувачення росії нібито в підготовці "фахівцями ВМС Британії" українських військових для здійснення "атаки" БПЛА в Севастопольській бухті. Вони вважають, що звинувачення їх у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" це лише спроба рф відвернути увагу від поразки у війні.
Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Британії.
"Щоб відвернути увагу від свого катастрофічного становища в ситуації з незаконним вторгненням в Україну, Міністерство оборони Росії вдається до помилкових заяв епічного масштабу", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони Британії підкреслили, що ця вигадана історія більше говорить про суперечки всередині російського уряду, ніж про Захід.
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