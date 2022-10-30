У Франції відреагували на звинувачення росії щодо Британії [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Франція вважає, що звинувачення росії Британії нібито в підготовці "фахівцями ВМС" українських військових для здійснення "атаки" БПЛА в Севастопольській бухті, є частиною стратегії кремля.
Як відзначає МЗС Франції, звинувачення росії, є безпідставними.
"Ці звинувачення є частиною стратегії Москви "відвернути увагу від її єдиної відповідальності в агресивній війні, яку вона веде проти України", - зазначає МЗС.
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