Всіх зусиль, аби зберегти зернову угоду, докладали Сполучені Штати. Тому США точно намагатимуться зробити все можливе, аби відновити її дію. А поки - коментують сам факт. І обговорюють подальший план дій. Позиція Америки - далі, в матеріалі нашого спеціального кореспондента Дмитра Анопченко. Він - у Вашингтоні.

Сполучені Штати відверто стурбовані тим, що відбувається. Держдеп пізно ввечері у суботу розсілав заяву за підписом Тоні Блінкена. В ній ідеться - США закликають всі сторони підтримувати цю важливу ініціативу, яка рятує життя. Бо завдяки їй вже було перевезено понад 9 мільйонів тонн продовольства, вдалося знизити ціни. Призупинивши цю домовленість, росія знову використовує продовольство як зброю у війні, яку вона розпочала; посилюючи і без того жахливу гуманітарну кризу. Штати закликають москву "відновити свою участь в Ініціативі і повністю дотримуватися домовленостей".

Джо Байден вважає, що росія не мала причин призупиняти зернову угоду. Президент назвав рішення москви обурливим. Глава держави зараз у рідному Делавері, де він багато років прожив, де і досі будинок його родини. Там він достроково проголосував на виборах у Конгрес - і оскільки журналісти супроводжують президента, у них була можливість дізнатися його першу реакцію.

Джо Байден, президент США:

Це просто обурює! Це посилить голод! У них немає причин це робити. Але вони завжди шукають якесь обґрунтування, щоб сказати, що причина, через яку вони роблять щось надмірне, у тому, що Захід змусив їх це зробити. І це просто нісенітниця! У тому, що вони роблять, немає нічого гідного. ООН домовилася про цю угоду - і крапка.

Щодо ООН - там, звісно ж, стурбовані і розчаровані, бо доклали багато зусиль для укладання Стамбульської угоди. Отримали повідомлення про рішення москви, намагаються бути в контакті з росією. І закликають до стриманості,щоб, поки можливо, врятувати домовленості.

Стефан Дюжаррик, речник генерального секретаря ООН:

Вкрай важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які могли б поставити під загрозу чорноморську зернову угоду, що є критично важливою гуманітарною ініціативою і має позитивний вплив на доступ до продовольства для мільйонів людей у світі.

Координатор ООН у Спільному координаційному центрі у Стамбулі підтверджує, що 29-го жовтня дев'ять зерновозів (п'ять прямують з портів України і чотири -прямують до них) пройшли морським гуманітарним коридором. Але на тридцяте - в плані десять суден. Як З України, так і до України - і невідомо, як із ними бути. Чи повертатися їм, чи чекати на рейді…

Маємо також коментар Ради національної безпеки США. Там заявляють, що такий крок росії - процитую - "матиме безпосередній вплив на нужденні країни та світові ціни на продовольство", а також поглиблює гуманітарну кризу і погіршує ситуацією із продовольчою безпекою. Речниця Радбезу Едріен Уотсон каже, що рішення москви - це "використання продовольства як зброї".

Ну і тут маю вам пояснити, що до такого розвитку подій у Штатах були готові. У мене нещодавно була можливість ексклюзивно поговорити із двома ключовими американськими чиновниками, які опікуються зерновою угодою. І від них я - ще тоді, до всіх цих подій, почув і про розуміння, що росія може так вчинити. І про те, що Штати разом із українським урядом прораховували варіанти транспортування зерна залізницею та автомобільними шляхами - на випадок, якщо москва в один момент запинить морський транзит. От послухайте, що мені пояснювали. Але ще раз зазначу, що це було до заяв москви.

Ізабель Коулман, Заступниця Керівника Американського агентства з міжнародного розвитку USAID:

Коли ми маємо справу з росією, завжди виникає ризик безвідповідального ставлення. І цілком вірогідно, що вони можуть зірвати цю угоду. Ми дуже активно працювали, щоб не тільки розблокувати Чорноморські порти, що було критичним для того, щоб світ отримав українське зерно, але і для того, щоб покращити здатність України використовувати автодороги, щоб здійснювати експорт.

Тобто ситуація, звісно ж, складна, але не критична. Хоча б тому, що - як нам стало відомо - ще з вересня готувався "план Б".

Кері Фаулер, Спецпредставник Держдепу США із глобальної продовольчої безпеки:

Ми маємо просувати "план А" і запасний, "план Б", - одночасно! Щоб відправляти зерно і Чорним морем - і наземними шляхами. Вдосконалюючи такі маршрути день за днем. І я очікую, що ми побачимо результати цього.

Ну і зараз - коли "план А", морський шлях, заблоковано, працюватиме маршрут наземний. Він не дасть перевезти такий обсяг, як морем, але хоча б підтримає український експорт.

А світ тим часом буде вирішувати - як відновити чи перезапустити Стамбульську зернову угоду, бо потрібна вона не тільки Україні, але і світу.